Ragazza di 19 anni uccisa in discoteca a Molfetta, colpita per sbaglio durante una sparatoria

I carabinieri hanno fermato un giovane di 21 anni, considerato il presunto responsabile della sparatoria avvenuta in un locale di Molfetta, durante la quale è stata uccisa Antonia Lopez, una ragazza di soli 19 anni. Il tragico evento si è verificato nel lido Bahia Beach durante una lite, quando il presunto killer avrebbe esploso almeno sei colpi di pistola, uno dei quali ha colpito mortalmente Antonia. Il proiettile, penetrato nella spalla, ha reciso l’aorta, causando la sua morte per shock emorragico in pochi minuti.

Feriti e contesto criminale

Oltre alla vittima, tre persone sono rimaste ferite. Tra queste, un ventenne, aspirante boss mafioso del quartiere Japigia di Bari, è stato ferito lievemente ed è considerato il vero obiettivo dell’attacco. Il suo coinvolgimento e quello di altre figure legate alla criminalità organizzata ha fatto sì che le indagini fossero affidate alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. La sparatoria potrebbe essere collegata a dinamiche mafiose preesistenti.

“È stato un attimo. Erano le 2:45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio locale, è accaduta la tragedia. Mai nulla del genere è mai successo nel mio locale”, ha dichiarato all’ANSA, Nicola Spadavecchia, titolare del lido Bahia beach. “Io non ero in pista, ero nel mio ufficio – continua l’imprenditore – questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l’inferno. La sicurezza è intervenuta ma era tardi per la ragazza”.

Il legame familiare di Antonia Lopez con la criminalità

Antonia Lopez era la nipote di Ivan Lopez, vittima di un agguato avvenuto nel 2021 a Bari, parte di una faida tra due clan della zona. Ivan Lopez fu ucciso a colpi di pistola in un contesto di vendette mafiose legate a estorsioni e scontri tra clan per il controllo territoriale. La faida tra queste famiglie mafiose ha provocato numerose tensioni e ritorsioni violente, e il recente omicidio potrebbe essere legato a questi conflitti.

Reazioni e dolore della comunità

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Molfetta. Il titolare del lido Bahia Beach, Nicola Spadavecchia, ha dichiarato di essere sconvolto, sottolineando che una situazione così drammatica non si era mai verificata nel suo locale. Anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha espresso il proprio cordoglio e la preoccupazione per l’accaduto, chiedendo maggiore chiarezza sulle cause che hanno portato a una simile escalation di violenza.