Quattro studenti della Purdue University, negli Stati Uniti, hanno sviluppato un particolare tipo di robot con l’obiettivo di risolvere il famigerato cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Grazie al sistema robotico ad alta velocità denominato “Purdubik’s Cube”, il robot ideato dagli studenti universitari ha incredibilmente stabilito un nuovo Guinness World Record per il “robot più veloce a risolvere un cubo di Rubik”.

Il robot dei record

Il primato stabilito dal robot è stato siglato presso un laboratorio della Purdue University ed è stato riconosciuto dal Guinness World Record. Il Purdubik’s Cube, infatti, ha infranto il record ufficiale, quello del robot della Mitsubishi Electric, che nel 2024 era arrivato a risolvere il cubo in 0,305 secondi. Quello degli studenti della Elmore Family School of Electrical and Computer Engineering della Purdue University è arrivato alla soluzione in soli 0,103 secondi.

Quello ottenuto dagli studenti Junpei Ota, Aden Hurd, Matthew Patrohay e Alex Berta, coadiuvati da Nak-seung Patrick Hyun, professore associato di ingegneria elettrica e informatica, è un risultato straordinario, frutto di molti anni di ricerche e di apprendimento: “Ci siamo conosciuti grazie al Cooperative Education Program della Purdue University. Il programma ci ha aiutato a costruire non solo le amicizie che hanno portato a questa collaborazione, ma anche le competenze professionali e tecniche necessarie per realizzarla concretamente”, hanno dichiarato gli studenti.

Per arrivare a questo risultato, ovvero un robot in grado di risolvere il cubo più rapidamente di un battito di ciglia umano, gli studenti hanno elaborato un sistema che combina visione artificiale per il riconoscimento dei colori, algoritmi di risoluzione personalizzati e hardware di controllo del movimento industriale di livello avanzato. “Questo risultato non riguarda solo il superamento di un record, ma amplia i confini di ciò che i sistemi sintetici possono fare e ci avvicina alla comprensione di sistemi di controllo coordinati ultraveloci”, ha dichiarato Hyun.