La Procura di Como ha iscritto sul registro degli indagati cinque uomini, di età compresa tra i 42 e i 54 anni, per una violenza sessuale perpetrata ai danni di una ragazza di 22 anni, ritenuta dagli inquirenti “soggetto fragile”. I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando uno dei cinque uomini avrebbe avvicinato la ragazza in un locale. Una volta conquistata la sua fiducia, l’ha poi invitata a casa per una “serata tra amici” a Mariano Comense, in provincia di Como.

La violenza di gruppo

La 22enne ha poi denunciato ai carabinieri quella notte di eccessi, tra alcol, droga e abusi. La ragazza, infatti, ha riferito di essere stata indotta a bere e a consumare stupefacenti prima di subire abusi sessuali da parte di tutto il gruppo, composto da quattro cittadini italiani residenti in provincia di Como e un cittadino marocchino residente in provincia di Monza Brianza.

I carabinieri, che in questi giorni stanno procedendo al sequestro di alcuni telefoni, indagano anche su ulteriori episodi sempre ai danni della stessa ragazza e perpetrati sempre dal medesimo gruppo di soggetti.