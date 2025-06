Il corpo senza vita di una ragazza di 14 anni, di origini ucraina, è stato scoperto all’interno dell’ex azienda dismessa “Reggiani”, situata in un’area industriale abbandonata di Bergamo. La giovane viveva in Italia da anni con i nonni e, secondo i familiari, non dava segni di disagio particolari. Da mercoledì sera non era più rientrata a casa, e dopo ore di attesa e preoccupazione, lo zio e un cugino hanno deciso di cercarla proprio in quel luogo che lei frequentava occasionalmente, forse in compagnia di coetanei. Sono stati proprio loro, purtroppo, a fare la drammatica scoperta.

Una caduta mortale?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la giovane potrebbe essere precipitata dal tetto di uno dei capannoni dell’ex Reggiani. I dettagli sulla dinamica della morte restano incerti, e le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi. I primi a intervenire sono stati i soccorritori del 118, seguiti dalla Squadra mobile, dalla polizia scientifica e dai vigili del fuoco, che hanno illuminato l’area per consentire i rilievi. La zona, da anni nel più totale degrado, è spesso frequentata da senzatetto, tossicodipendenti e spacciatori, ed è soggetta a frequenti interventi per incendi dolosi.

Poco dopo le 23, sono giunti sul posto anche la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e il pubblico ministero di turno, Raffaella Latorraca. Le indagini sono appena iniziate e il riserbo degli inquirenti è massimo. Il degrado dell’area solleva nuove polemiche sulla sicurezza urbana e sulla responsabilità delle istituzioni nel prevenire tragedie simili. I