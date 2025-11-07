Un pomeriggio di novembre, nel quartiere Vigentino di Milano, si trasforma in tragedia. Sono circa le 17.30 quando un furgone Peugeot “Boxer” investe un ragazzino di 12 anni in via Bernardino Verro, all’altezza del civico 71. L’impatto è violentissimo: il giovane viene sbalzato per una decina di metri sull’asfalto, finendo vicino a due automobili parcheggiate. Attorno restano le tracce del dramma — macchie di sangue e i segni dei rilievi della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali, situate poco più avanti, all’incrocio con via Cuore Immacolato di Maria.

I soccorsi e la corsa contro il tempo

Il conducente del furgone, un milanese di 21 anni, si ferma immediatamente e presta i primi soccorsi. Sul posto arrivano in pochi minuti i sanitari del 112, che, vista la gravità della situazione, chiedono l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo viene intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento per le emergenze pediatriche. Le sue condizioni sono definite “gravissime”: ha riportato numerosi traumi, il più serio alla testa. Ricoverato in terapia intensiva pediatrica, è in coma e costantemente monitorato dai medici. Le prossime ore saranno decisive per valutare la possibilità di un intervento chirurgico.

Le indagini e le testimonianze

La madre del bambino, avvisata subito dopo l’incidente, si precipita sul posto e poi raggiunge l’ospedale, ancora sotto choc. Nel frattempo, gli agenti del Radiomobile della polizia locale di Milano avviano i rilievi per ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti emerge che il 12enne sarebbe sbucato improvvisamente in mezzo alla carreggiata, rendendo impossibile per l’autista evitare l’impatto. Il furgone, infatti, l’avrebbe colpito con la parte destra del muso, segno di un tentativo estremo di sterzata. Il giovane conducente, risultato negativo ai test su alcol e droghe, sarà ascoltato nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio dell’ennesimo grave incidente sulle strade milanesi.