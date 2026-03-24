Un sedicenne è stato accoltellato nel centro di Fondi, in provincia di Latina, da un ragazzo di 14 anni al culmine di una lite per futili motivi: il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina e non è in pericolo di vita, mentre l’aggressore è stato arrestato e trasferito in una struttura minorile della Capitale. L’episodio, che ha scosso profondamente la comunità, è ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, il quattordicenne avrebbe colpito il coetaneo con un’arma da taglio, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Decisivo anche l’intervento di un agente di polizia che è riuscito a disarmarlo. Il giovane ferito resta ricoverato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Un elemento che ha ulteriormente allarmato la comunità è il fatto che il quattordicenne si sarebbe vantato dell’aggressione sui social subito dopo il fatto, un comportamento che secondo gli investigatori rifletterebbe una preoccupante superficialità nel trattare un gesto così grave.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto: “Si sono concluse questa mattina le ultime interlocuzioni volte a chiarire i contorni di un episodio gravissimo, avvenuto in pieno centro: confronti serrati con le forze dell’ordine, i genitori, le Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e del Comune di Fondi, le scuole, gli avvocati e gli assistenti sociali, necessari e indispensabili per mettere a fuoco una vicenda complessa che ha fortemente scosso la comunità. Quanto accaduto è di una gravità inaudita, ma non dobbiamo mai perdere di vista l’aspetto più importante: non stiamo semplicemente parlando di sicurezza, stiamo parlando di disagio minorile e la questione va necessariamente affrontata con tutte le cautele del caso”.