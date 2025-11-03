Una notte di Halloween si è trasformata in un incubo a Moncalieri, alle porte di Torino. Un ragazzo di 15 anni con disabilità è stato attirato con una scusa da un gruppo di coetanei e poi brutalmente aggredito lungo le rive della Dora Riparia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i giovani lo avrebbero prima immobilizzato, poi rasato a forza e torturato spegnendogli una sigaretta sulla caviglia. Non contenti, lo avrebbero infine spinto nel fiume, lasciandolo da solo nel buio. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante le ferite e lo shock, il quindicenne è riuscito a raggiungere la riva e a salvarsi.

Il salvataggio e l’inizio delle indagini

Il giovane, infreddolito e in stato di choc, è riuscito a raggiungere una casa nei pressi di corso Roma per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. I medici hanno riscontrato ecchimosi, bruciature e segni di percosse, trattenendolo per accertamenti. L’ospedale ha poi segnalato l’episodio ai carabinieri, dando ufficialmente il via all’inchiesta. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere e ascoltando testimoni per identificare tutti i membri del gruppo, presumibilmente adolescenti o giovani poco più che maggiorenni. Le ipotesi di reato comprendono sequestro di persona, lesioni aggravate e, in base agli esiti delle indagini, potrebbero emergere ulteriori accuse.