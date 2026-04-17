Stando all’ultimo sondaggio realizzato da Youtrend per agi, se si votasse oggi il campo largo supererebbe il centrodestra di pochissimo, 45,4% contro il 44,7%. Per continuare a governare, Giorgia Meloni sarebbe costretta ad allearsi o con Futuro Nazione di Roberto Vannacci o con Azione di Carlo Calenda.

Fratelli d’Italia resta il primo partito

Analizzando i voti ai partiti, Fratelli d’Italia si mantene in testa con il 28,1% recuperando lievemente rispetto alle settimane precedenti (+0,2%). Il tempo in cui il partito stava sopra il 30% sembra ormai lontano.

Forza Italia scende all’8,3% perendo molto, lo 0,7%. A punire il partito guidato da Tajano potrebbe essere il tentativo di trasformazione messo in campo dalla famiglia Berlusconi.

La Lega riprende invece qualche punto arrivando al 7,2% (+0,3%). Segue Futuro Nazionale di Vannacci che si piazza al 3,5% guadagnando lo 0,3%. Inserire questa formazione nel centrodestra non è però così automatico dato che l’ex generale non ha ancora deciso se restare all’interno della coalizione oppure no. In crescita anche Noi Moderati se pur di poco: il partito di Maurizio Lupi si attesta all’1,1% (+0,1%).

Nel campo largo il Partito Democratico è in crescita

Per quanto riguarda il campo largo, il Partito Democratico è in crescita al 22,4% (+0,4%) beneficiando con molta probabilità ancora dell’effetto referendum.

Il Movimento 5 Stelle resta invece stabile al 12,8% perdendo solo lo 0,1%. Piccolo calo per Alleanza Verdi-Sinistra che si attesta al al 6,2% (-0,2%).

Italia Viva prende il 2,5% (+0,2%), +Europa è all’1,5% (stabile).

Infine Azione di Carlo Calenda: è stabile al 3,0% con un calo minimo dello 0,1%.

I voti alle coalizioni

Attualmente, il campo largo composto da M5s, Pd e Avs verrebbe sconfitto dalla maggioranza di centrodestra (FdI, Lega e FI): 41,4% (+0,1%) contro il 44,7% (-0,1%). Se nell’alleanza includiamo anche Italia Viva e +Europa supererebbe la coalizione di governo, con il 45,4% (+0,3%) dei voti. Se della cordata di partiti centristi facesse parte anche Azione, il centrosinistra arriverebbe al 48,4%.

Per quanto riguarda il centrodesta, per aggiudicarsi la maggioranza dei seggi Meloni dovrebbe decidere di far entrare in squadra un altro partito: o Futuro Nazionale, che porterebbe la colazione al 48,2%, o Azione, con cui arriverebbe al 47,7%.