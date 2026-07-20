Prima avevano rapinato una donna in centro a Milano, poi una delle due aveva anche postato il video dell’aggressione su un canale social. Le due minorenni, di 15 e 17 anni, sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Milano e sono in carcere per ordine del gip dei minori perché ritenute responsabili di rapina pluriaggravata ai danni di una giovane, avvenuta la notte del 25 giugno scorso, in via Torino.

Grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona ed approfonditi accertamenti, è stato possibile individuare le due ragazze (una italiana e l’altra tunisina). I due arresti fanno parte di una più ampia operazione della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità giovanile, in 44 province del territorio nazionale, che ha portato, tra l’altro, a 539 arresti, 954 persone denunciate e 703 kg di stupefacenti sequestrati.