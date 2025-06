Rayan e Noha sono due fratellini di sei e nove anni che vivevano insieme ai loro genitori in un rustico a Lauriano Po in provincia di Torino. I due piccoli non erano mai stati registrati all’anagrafe e non andavano a scuola: sono stati scoperti per caso dai Carabinieri che ora li hanno affidati ad una comunità. Nel paese del torinese nessuno sapeva della loro esistenza dato che i due bambini non hanno i documenti di identità e non sono mai stati iscritti all’anagrafe. La scoperta è avvenuta dopo che i militari sono stati costretti a raggiungere il casale isolato durante le forti piogge delle scorse settimane.

Il padre di nazionalità olandese, come racconta La Stampa, risulta residente in paese da almeno tre anni. Si è difeso dicendo che i piccoli erano là solo da due settimane. I due sono stati trovati in condizioni igieniche precarie. Non sono in grado di leggere e scrivere e sono quasi muti. La famiglia sostiene però che, malgrado l’isolamento, Rayan e Noha avessero a disposizione diversi giochi e che stessero frequentando delle lezioni online. Nessuna traccia però di amici e pochissime, fin dalla loro nascita, le interazioni sociali accertate.

Ora i due minori sono stati affidati ad una comunità. Resteranno qui in attesa di fare chiarezza sulla loro storia prima di essere, con tutta probabilità, ricollocati in un’altra famiglia.