Recuperati a Gaza i corpi di sei ostaggi israeliani: sono tutti morti

L’esercito israeliano ha recuperato la notte scorsa i corpi di sei ostaggi a Gaza, tra cui quelli di Yoram Metzger, Yagev Buchstab, Nadav Popplewell e Avraham Munder. I corpi dei sei ostaggi israeliani uccisi durante la loro prigionia a Gaza sono stati recuperati dall’esercito nella zona di Khan Yunis nel corso di un’operazione congiunta, effettuata sulla base di informazioni di intelligence, che ha coinvolto anche unità dello Shin Bet. Secondo funzionari della Difesa, alcuni degli ostaggi sono stati uccisi nel tunnel dove sono stati trovati i loro corpi ed i loro rapitori potrebbero essere fuggiti in seguito agli attacchi israeliani, abbandonando i cadaveri nel tunnel.

I nomi dei sei ostaggi recuperati dall’esercito israeliano

“Nella notte, le nostre forze hanno recuperato i corpi di sei dei nostri ostaggi che erano prigionieri dell’organizzazione terroristica assassina di Hamas: Avraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger e Nadav Popplewell. I nostri cuori sono addolorati per questa terribile perdita. Mia moglie Sarah ed io porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle care famiglie”, ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. “Vorrei ringraziare i coraggiosi combattenti e comandanti dell’Idf e dello Shin Bet per il loro eroismo e la loro azione determinata. Lo Stato di Israele continuerà a fare ogni sforzo per riavere tutti i nostri ostaggi, quelli vivi e quelli deceduti”, ha aggiunto.