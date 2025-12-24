Circa una tonnellata di fuochi pirotecnici clandestini è stata sequestrata nel Reggino nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio intensificata nelle ultime settimane. L’attività, si legge in una nota, rientra in una più ampia strategia di prevenzione condotta in modo coordinato dalle Stazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, con particolare attenzione agli esercizi commerciali ritenuti a rischio.

A seguito di un’attenta e discreta attività di monitoraggio, i militari hanno concentrato gli accertamenti su un punto vendita di Polistena. Le perquisizioni, estese ai locali commerciali e ai magazzini, sono state eseguite dai Carabinieri delle Stazioni di San Giorgio Morgeto e Cittanova, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia. All’interno sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di artifizi pirotecnici detenuti illegalmente: circa una tonnellata di materiale esplodente, con una massa attiva complessiva di 85 chilogrammi, priva di marchiatura “CE” e delle necessarie autorizzazioni. Il materiale, ritenuto destinato al mercato clandestino in vista del Capodanno, è stato sequestrato. I due titolari dell’attività, un uomo e una donna, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi.