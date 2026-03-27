Dramma nella serata di ieri alla stazione centrale di Reggio Emilia, dove un uomo di circa 30 anni è stato investito da un treno in transito. L’impatto è stato estremamente violento e ha causato ferite gravissime.

Secondo le prime informazioni, il giovane, di origine nordafricana, si trovava sul binario 4 in attesa. Era a bordo di un monopattino quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe avvicinato troppo al bordo della banchina, superando la linea gialla di sicurezza. Proprio in quel momento è sopraggiunto un convoglio ad alta velocità, che non ha potuto evitare l’impatto.

Investito dal treno a Reggio Emilia, la dinamica e l’impatto violentissimo

La ricostruzione iniziale indica che il 30enne si sarebbe sporto oltre la linea di sicurezza pochi istanti prima dell’arrivo del treno. Il convoglio lo ha travolto e trascinato lungo i binari, provocando lesioni gravissime.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di una distrazione o di un altro tipo di dinamica. Gli accertamenti sono in corso per chiarire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’incidente ha scosso profondamente i presenti in stazione, molti dei quali hanno assistito alla scena e hanno subito allertato i soccorsi.

I soccorsi e le condizioni gravissime

L’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato: il personale è arrivato in pochi minuti, prestando le prime cure direttamente sul posto prima del trasferimento d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Al momento del trasporto, il giovane risultava cosciente, ma le sue condizioni erano già estremamente gravi. Una volta in ospedale, i medici hanno dovuto procedere con l’amputazione di entrambe le gambe nel tentativo di salvargli la vita. Attualmente il 30enne è ricoverato in condizioni critiche, mentre le autorità continuano a indagare sull’esatta dinamica dell’incidente.