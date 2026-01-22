Nel tardo pomeriggio di ieri, 21 gennaio, si è consumata una tragedia all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Uno dei pazienti del reparto Diagnosi e Cura, un uomo rietino di 72 anni, è stato aggredito da un altro degente, un cittadino romeno di 21 anni. L’aggressore ha colpito a morte la vittima utilizzando la sponda di un letto.

Secondo una prima ricostruzione, il 21enne avrebbe staccato una delle sponde metalliche del letto, colpendo ripetutamente l’anziano. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre l’aggressore è stato preso in consegna dai carabinieri. Sono ancora in corso le indagini dei militari dell’Arma, mentre la direzione sanitaria del presidio ospedaliero non ha rilasciato dichiarazioni.