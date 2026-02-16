Tre fratelli di Rimini, stanchi di portare un cognome ritenuto fin troppo “imbarazzante” e che sarebbe potuto diventare facilmente motivo di derisione e di disagio, hanno chiesto e ottenuto di cambiarlo adottando al suo posto quello della madre. I tre ragazzi, infatti, hanno fatto richiesta alla Prefettura come consentito dalla legge, disponendo naturalmente di una motivazione valida e giusta. Hanno poi ufficialmente adottato il cognome materno “Muratori”, abbandonando dunque quello di nascita, “Bocchini”.

Il cambio del cognome “imbarazzante”

L’avvocata Cinzia Novelli, a Il Corriere della Sera di Bologna, ha raccontato: “Era tutto partito dal fratello di mezzo nel 2022. Avevamo depositato la prima richiesta in quell’anno e nel 2023 è stata accettata. Non aveva subito atti di bullismo, però qualche battuta sgradevole gli era comunque arrivata”. Una volta che la sua pratica è stata accettata, è stata riproposta dal fratello maggiore e poi la famiglia ha deciso di estendere il cambio del cognome anche al terzo figlio, ancora minorenne. Il padre pare non essersi opposto troppo alla decisione: “Ha le spalle larghe e non ci fa più caso” ha dichiarato la legale, aggiungendo che si tratta soprattutto di una sensibilità tipica dell’età giovanile e dei contesti sociali in cui si muovono i ragazzi.