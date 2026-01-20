In un ristorante a Mirandola, in provincia di Modena, una tranquilla cena di famiglia si è rapidamente trasformata in un violento pestaggio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una coppia avrebbe rimproverato il figlio di due anni che secondo loro, con i suoi capricci, recava fastidio alle persone presenti al ristorante. Il rimprovero, però, non è passato inosservato agli occhi di quattro clienti seduti al tavolo accanto, che si sarebbero intromessi nella discussione accusando i genitori di usare modi “inappropriati ed eccessivi” nei confronti del bambino.

Genitori aggrediti al ristorante

Dopo un breve scambio verbale la situazione è degenerata: i quattro si sono lanciati contro i due genitori aggredendoli con calci e pugni, sotto gli occhi del bambino di due anni. Il padre è stato il primo a finire a terra, mentre i quattro hanno continuato a colpirlo. Poi è stato il turno della madre, intervenuta per difendere il compagno. I quattro aggressori, tre cittadini argentini e un italiano, sono stati identificati dalle telecamere di videosorveglianza del ristorante. Sono stati poi denunciati per lesioni personali in concorso. Oltre alla denuncia penale, la posizione dei quattro è ora al vaglio della Divisione Anticrimine per l’eventuale adozione di misure di prevenzione.