Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Bari per una rissa avvenuta domenica pomeriggio all’esterno dello stadio San Nicola, nel corso della partita di Serie B Bari-Pisa. Sono tutte coinvolte nella violenta aggressione immortalata in un video diventato virale sui social. Tra i tre arrestati c’è anche il padre di un bambino che ha assistito alla scena in lacrime. Pochi minuti prima, come ricostruito dalla Digos di Bari, lui stesso avrebbe picchiato violentemente un’altra persona. I tre hanno 33, 41 e 49 anni e sono finiti in carcere.

Pochi minuti prima del violento pestaggio, in un’area del parcheggio della curva nord sarebbe avvenuta una lite in cui sono coinvolti due dei tre arrestati. Il primo, secondo quanto ricostruito dalla Digos che ha visualizzato le immagini delle telecamere della zona, avrebbe colpito il secondo con un violento pugno al viso, continuando a picchiarlo anche mentre era a terra e fermandosi solo dopo l’intervento di alcuni presenti. Circa due minuti dopo, l’aggressore sarebbe stato circondato da un gruppetto di almeno quattro persone e a sua volta picchiato con calci e pugni.

Un’aggressione di pochi secondi, dalla quale l’uomo si libera quasi subito e si avvicina al figlio. Poi viene nuovamente aggredito con calci e pugni da altre due persone, tra cui il tifoso picchiato in precedenza. La rissa si ferma solo dopo l’intervento della Polizia. I tre sono stati arrestati in flagranza differita e sono stati portati in carcere.