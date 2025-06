Doveva essere una settimana indimenticabile, culminante nel giorno più bello della loro vita. E invece si è trasformata in una tragedia familiare dai toni farseschi, finita con l’annullamento delle nozze e un arresto. È accaduto ad Alghero, nelle campagne sarde, dove una coppia aveva affittato una villa per festeggiare il matrimonio imminente. L’idea era quella di radunare parenti e amici, italiani e cechi, per una lunga settimana di festeggiamenti in vista del matrimonio previsto per domenica 22 giugno 2025.

Il futuro sposo, un 36enne di Sassari impiegato nel settore lattiero-caseario, e la sua compagna, di origini ceche, sembravano pronti a coronare il loro sogno. Ma sabato 23 giugno, alla vigilia della cerimonia, la situazione è degenerata: a causa di un ritardo del servizio bar, la tensione tra lo sposo e la suocera – pare già in stato di alterazione alcolica – è esplosa. Ne è nato un litigio sempre più acceso, culminato in una vera e propria rissa, durante la quale la donna avrebbe aggredito il genero.

Carabinieri aggrediti e matrimonio cancellato

La situazione è presto sfuggita di mano. Dopo l’aggressione, sia lo sposo che la suocera hanno chiamato i carabinieri, intervenuti rapidamente sul posto. Ma l’arrivo delle forze dell’ordine non ha placato gli animi: lo sposo, sempre più agitato, avrebbe colpito con una mano uno dei militari, venendo subito arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante l’udienza di convalida, l’uomo ha spiegato davanti al giudice Antonello Spanu di essere stato aggredito per primo dalla suocera, visibilmente ubriaca, e di essere persino caduto a terra. Ha anche mostrato ferite al volto come prova. La PM Alessia Sanna ha chiesto la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma per il 36enne. Le nozze, ovviamente, sono state annullate, lasciando tutti con l’amaro in bocca e un ricordo che nessuno avrebbe voluto conservare.