Durante alcuni controlli anagrafici per la residenza, Rita De Crescenzo è risultata irreperibile, circostanza che ha portato alla sua cancellazione dalle liste elettorali. Una decisione che l’influencer napoletana ha immediatamente contestato, pubblicando nuovi video di protesta: “Una ingiustizia, mi notificano documenti anche i carabinieri e poi dicono che non mi trovano a casa. Ma se pochi mesi fa ho votato per Conte”.

La tiktoker, che intendeva recarsi al seggio per sostenere il candidato Pasquale Di Fenza, ha denunciato con amarezza l’impossibilità di votare: “Non mi hanno fatto votare. Volevo scrivere Di Fenza sulla scheda”. L’influencer sosteneva di essere pronta a documentare tutto sui social, come già accaduto in passato.

I rapporti politici e le polemiche precedenti

La vicenda si inserisce in un contesto già turbolento. Rita De Crescenzo, nota a livello nazionale anche per il controverso invito a recarsi a Roccaraso lo scorso inverno, aveva recentemente espresso un endorsement a favore di Forza Italia. Il suo supporto a Di Fenza non era passato inosservato: l’esponente politico, all’epoca ancora in Azione, l’aveva accolta nel proprio ufficio in Regione per un video poi divenuto virale.

La pubblicazione aveva provocato l’espulsione di Di Fenza dal partito di Calenda, alimentando un ulteriore dibattito sulla sua gestione della comunicazione e delle alleanze. Ora, la mancata possibilità per De Crescenzo di votare si aggiunge alla serie di controversie che la circondano.

Le accuse e le spiegazioni sulla presunta irreperibilità

A commentare la situazione è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo critico verso l’influencer. Secondo lui, la cancellazione dalle liste elettorali sarebbe la naturale conseguenza della sua irreperibilità: “È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto. Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile”.

L’influencer ha nuovamente ribattuto: “Mi hanno tolto la residenza, ma come: io ho casa al Pallonetto. E quando non ci sono, possono trovare sempre un familiare che apre la porta. Quello che mi hanno fatto è davvero una ingiustizia”. Borrelli ha infine aggiunto che, in molti casi, risulta irreperibile chi tenta di evitare notifiche giudiziarie: “Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma. Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda”.