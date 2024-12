Ritirati dal commercio, per sospetta presenza di un allergene non dichiarato in etichetta, un lotto di due prodotti Bauli: Budino e Cremino. Il lotto interessato dal ritiro è il LT451V con il termine minimo di conservazione fino al 30 aprile 2025. I due dolci richiamati sono contenuti in confezioni da 750 grammi.

Ritirati dagli scaffali i dolci Budino e Cremino di Bauli

La denominazione di vendita dei prodotti raggiunti dal provvedimento restrittivo è, il primo, “Budino – prodotto da forno farcito e ricoperto”, il secondo, “Cremino – prodotto da forno farcito e ricoperto”. L’azienda che produce e commercializza i due prodotti in questione è “Bauli Spa”. Lo stabilimento ha la sede in via Verdi, 31 – 37060 Castel D’Azzano (Verona).

Qualche giorno fa la stessa Bauli aveva richiamato dai supermercati un lotto del dolce Bauli Profiteroles per la presenza di allergene non dichiarato (arachidi) in tracce. Un ritiro preventivo grazie alla segnalazione di un fornitore su una possibile contaminazione, tanto più che Bauli ha dichiarato che quell’allergene “è estraneo alla produzione”.