È stato trovato a Milano, in buone condizioni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Il quattordicenne rintracciato stamani dopo nove giorni di assenza, è stato scoperto dagli agenti della polizia a Milano, e attualmente si trova negli uffici della Procura della repubblica. Lo si è appreso dal Comune di San Giovanni Lupatoto (Verona). La madre, Sara Agnolin, è in partenza per il capoluogo lombardo.