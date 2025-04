È stato ritrovato il cellulare di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni uccisa il 26 marzo scorso dal suo ex Mark Samson. Il telefono si trovava nell’appartamento di via Homs a Roma, il luogo in cui è avvenuta la tragedia.

Per individuare il telefono sono risultate determinanti le informazioni fornite dal ragazzo, assistito nella sua confessione dai suoi avvocati. Gli uomini della Squadra Mobile hanno recuperato il cellulare nella camera di Mark e lo hanno posto sotto sequestro. I pm, che contestano a Samson oltre l’omicidio anche l’occultamento di cadavere, hanno già disposto che il device venga analizzato.

Samson ha affermato davanti ai pm di aver dato il telefonino della ragazza vittima di omicidio a sua madre Nors Manlapaz. Nei giorni passati aveva detto invece di averlo gettato in un tombino, circostanza oggi risultata a tutti gli effetti falsa.