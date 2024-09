Roma città invivibile, il maltempo manda in tilt traffico e trasporto pubblico

Nella notte il maltempo ha colpito soprattutto alcune zone di Roma. E la Capitale, che non vuole mai stupirci, questa mattina è andata nel caos.

Soprattutto tra Ostia, Acilia, la Cristoforo Colombo e l’Eur si segnalano scene da incubo. Interrotta, almeno per un po’, la linea Roma-Lido. C’è chi dice che per un po’ la tratta è rimasta senza corrente. Traffico totale su via di Acilia, la via del Mare, l’Ostiense e la Cristoforo Colombo.

In molti dal litorale, si legge qua e là sui social, hanno deciso anche di fare marcia indietro verso casa vista l’impossibilità di andare verso Roma.

Ma lo stesso vale anche per chi da Acilia con i mezzi sta tentando di andare verso Ostia. Caro sindaco Roberto Gualtieri, questo è lo stato pietoso della città.

C’è poco da dire, Roma è la giusta Capitale di questo Paese moribondo.