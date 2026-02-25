A Roma, in via di Bravetta, una donna di 41 anni è stata aggredita oggi, 25 febbraio, dal proprio suocero di 85 anni, colpita ripetutamente con una mannaia pochi minuti dopo aver accompagnato i figli a scuola.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la donna stava camminando lungo la strada quando l’anziano l’ha affrontata senza preavviso, ferendola gravemente. Soccorsa immediatamente dai sanitari, la vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso e le sue condizioni restano critiche. Al momento gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente dell’aggressione, analizzando i rapporti familiari e possibili tensioni pregresse.

L’intervento provvidenziale

Il bilancio dell’episodio sarebbe potuto essere ancora più grave se non fosse stato per un carabiniere libero dal servizio, presente casualmente in zona. Il militare ha notato la scena e si è precipitato contro l’85enne, riuscendo a disarmarlo e a bloccarlo prima che potesse infliggere ulteriori ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per raccogliere testimonianze dai presenti. Gli investigatori continuano a indagare per comprendere le ragioni dietro questo gesto di violenza estrema, esaminando eventuali segnali premonitori o precedenti episodi di conflitto familiare.