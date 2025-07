A Roma, in via dei Gordiani in zona Villa De Sanctis, un deposito di gas è esploso dando vita a un grosso incendio visibile in diversi punti della città. L’incidente ha provocato un forte boato e dalle prime informazioni del vigili del fuoco l’esplosione è avvenuta nella mattinata di oggi, 4 luglio, intorno alle ore 8. L’incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Dopo l’esplosione, si è levata una densa colonna di fumo visibile in gran parte della città.

Segnalazioni e feriti

Sul posto vigili del fuoco, volontari della protezione civile, la polizia di Stato, i carabinieri e gli agenti del gruppo Prenestino della polizia locale. A distanza di circa trenta minuti dall’arrivo dei primi soccorsi sul posto, è stato attivato il piano di emergenza cittadino con l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Tante le telefonate di segnalazione ai numeri d’emergenza di cittadini che avevano sentito il violento e improvviso boato. L’esplosione ha provocato diversi i feriti, almeno 15: tre gli ustionati gravi. Il bilancio, però, è ancora in costante evoluzione. Sul posto sono giunte anche almeno 7 ambulanze provenienti da tutta Roma.

Per agevolare i soccorsi, è stata chiusa la fermata della metro C Teano. La chiusura, rende noto Atac sul proprio sito, è scattata su disposizione delle forze dell’ordine. Molti residenti, subito dopo l’esplosione, sono scappati prima nel vicino centro sportivo, poi nel parco. “Prima c’era un grande puzza di gas, una coltre bianca a cui nessuno ha dato peso. Poi una prima esplosioni e in tanti sono corsi nel circolo sportivo”, ha raccontato un testimone. “Il campo da tennis sembra un campo di battaglia, pieno di detriti. Sono volate anche lamiere”, ha dichiarato un altro testimone presente sul posto.