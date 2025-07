Autobus in fiamme alla periferia di Roma. E’ accaduto in via Prenestina, all’altezza del civico 276. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio ormai generalizzato ha coinvolto le finestre di un balcone al primo piano causando la rottura dei vetri, mentre il fumo ha invaso i locali adiacenti e annerito gran parte della facciata di un palazzo. Non risultano feriti.

Bus di 18 metri, nuovo, ancora in garanzia

L’autobus era fuori servizio dunque a bordo c’era solo il conducente. Il mezzo, un bus di 18 metri, era nuovo e ancora in garanzia. Dopo il rogo del bus che ha raggiunto un balcone al primo piano di un palazzo si è levata una nuvola di fumo nero. Il bus risulta gravemente danneggiato.

Secondo una prima ricostruzione sulla dinamica del rogo, le fiamme sarebbero partite dalla parte superiore del mezzo. I tecnici ATAC stanno procedendo alle prime analisi del bus, un Solaris ibrido da 18 metri consegnato nel 2024 e ulteriori accertamenti verranno svolti nelle prossime ore. ATAC ricorda che il mezzo è ancora coperto dalle garanzie di legge che l’azienda eserciterà come previsto.