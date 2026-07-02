Le immagini girate dagli smartphone di decine di turisti increduli hanno rapidamente fatto il giro dei social, diventando virali. I fatti si sono verificati in Largo Gaetana Agnesi, la terrazza panoramica che affaccia sul Colosseo, nel cuore turistico di Roma. La zona, nella serata, si è trasformata in uno scenario di forte tensione, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi simbolo della Capitale.

Secondo le ricostruzioni, un gruppo di giovani avrebbe acceso fuochi d’artificio tra i passanti, creando una situazione di caos che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Scontri con la polizia e momenti di tensione

All’arrivo della Polizia Locale, diversi ragazzi si sarebbero opposti con violenza agli agenti. Alcuni filmati mostrano momenti di forte concitazione, con tentativi di resistenza e la fuga di un giovane a bordo di un’auto di servizio.

Nel corso degli scontri, la situazione è degenerata fino a diventare una vera e propria guerriglia urbana, osservata da numerosi turisti presenti nell’area, rimasti sconvolti da quanto stava accadendo a pochi passi da uno dei monumenti più visitati al mondo.

Arresti e polemiche sulla sicurezza

La serata si è conclusa con diversi arresti, mentre l’episodio si inserisce in un contesto già noto alle forze dell’ordine per situazioni di degrado e microcriminalità nell’area del piazzale del Colosseo. Negli ultimi anni, infatti, la zona è stata spesso teatro di episodi di furti, aggressioni e comportamenti violenti tra gruppi di giovanissimi.

Sulla vicenda è intervenuto anche il SULPL, che ha criticato la gestione della sicurezza urbana e le carenze normative nel settore della Polizia Locale.