Un uomo e una donna, vestite di nero e con il volto coperto, si sono arrampicati sulla cima dell’Empire State Building, a New York, e hanno steso uno striscione con un messaggio chiaro e inequivocabile: “Quando il potere dell’amore supera l’amore per il potere, il mondo conosce la pace”. Dopo aver esposto lo striscione, l’uomo si è inginocchiato di fronte alla compagna per una stravagante proposta di matrimonio. Il video della loro impresa è diventato subito virale.

I due, Angela Nikolau e Ivan Beerkus, sono noti per le loro arrampicate spericolate in tutto il mondo. Nel 2024 sono stati protagonisti del documentario del 2024 “Skywalkers: A Love Story” disponibile su Netflix. Non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo alto oltre 440 metri. Un elicottero della polizia di New York è intervenuto sul posto e ha seguito la discesa. Al momento sono in custodia della polizia, che li ha fermato subito dopo la loro discesa dal picco del grattacielo.