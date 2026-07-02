Con l’arrivo dell’estate le città si svuotano e iniziano a riempirsi le località tipicamente turistiche, dove nella stagione estiva si registrano incrementi notevoli negli ordini online. Questo il quadro che emerge dai dati forniti dall’azienda Deliveroo, che nell’estate 2025 ha visto più che raddoppiare le richieste rispetto ai mesi primaverili. Al primo posto l’Adriatico, Alba Adriatica in testa, seguita da Cervia e poi da Jesolo. Appena fuori dal podio Riccione. Successivamente Montepaone, in provincia di Catanzaro, a rappresentare il Mar Ionio. Proseguono nella top 10 Alassio, Alghero, Ardea, Senigallia e Viareggio. I dati sono stati elaborati confrontando i mesi estivi 2025 (luglio e agosto) con le mensilità primaverili (aprile e maggio) dello stesso anno, nelle città che superano una soglia rilevante di ordini.

Ad Alba Adriatica confermati in estate i trend di consumo che caratterizzano la primavera. I prodotti più richiesti restano pokè, fritture di pesce, lasagne di mare, verdure in pastella. Al primo posto anche a Jesolo troviamo il poke, in entrambe le stagioni. Tra i prodotti più ordinati c’è molta varietà: kebab, hamburger, nigiri. Scenario differente a Cervia, dove ad aprile e maggio gli ordini maggiori su Deliveroo riguardano pizza e kebab, mentre in estate aumentano le domande di hamburger.

Andrea Zocchi, Managing Director di Deliveroo Italy ha commentato: “Il food delivery anche nelle località turistiche si dimostra un’opportunità di crescita e sviluppo per il settore della ristorazione. E’ un trend in controtendenza rispetto alla stagionalità delle grandi città e che permette di intercettare la domanda dei vacanzieri. La presenza della piattaforma, oltre a supportare i partner locali per incontrare nuovi clienti e fronteggiare gli aumenti estivi della domanda, rappresenta anche un servizio importante a beneficio di cittadini e turisti”.

In estate cambiano i luoghi ma anche i gusti. Confrontando il terzo trimestre del 2025 (luglio-settembre) con il secondo trimestre (aprile-giugno), a livello nazionale le cucine più cresciute su Deliveroo sono state le etniche: al primo posto il vietnamita, seguito dal peruviano. Meno richiesta la pizza. Differente anche il modo di fare la spesa sull’app. In estate aumentano gli ordini di cibi freschi e vegetali dai supermercati. Accanto a prodotti che non risentono dell’impatto della stagione (acqua e latte), spicca la frutta, con fragole e kiwi, così come gli elementi freschi per un piatto unico e veloce: cipolla, piadine e insalata.