Un radiologo romano, che all’epoca dei fatti prestava attività privata in diverse strutture polispecialistiche di Roma nord, Roma est ed Ostia, è accusato di aver commesso abusi sessuali su giovanissime pazienti, che l’uomo filmava e faceva denudare con la scusa di eseguire esami diagnostici. In alcuni casi, l’uomo arrivava anche a palpeggiare le pazienti minorenni invitandole ad assumere strane posizioni, a suo dire necessarie per una migliore riuscita del test.

Radiologo denunciato

Nei confronti del radiologo è stata emessa la misura cautelare del divieto temporaneo di esercizio dell’attività professionale all’esito di una indagine condotta dalla polizia, coordinata dalla procura di Roma. L’indagine è partita nel 2024 dopo la denuncia di una madre, che aveva chiamato la polizia insospettita dal comportamento del radiologo. L’uomo, stando alla testimonianza della donna, avrebbe fatto assumere alla giovane delle posizioni che non avevano nulla a che fare con l’esame e avrebbe ripreso il tutto con il proprio smartphone.

Al loro arrivo gli agenti del commissariato Flaminio hanno sequestrato il cellulare dell’uomo e scoperto 57 video che ritraevano le pazienti in biancheria intima e posizionate, su indicazione del medico, in modo da poter inquadrare il fondoschiena. Dopo aver raccolto le testimonianze e le denunce di 20 giovani vittime, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare.