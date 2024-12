Dopo tre mesi di lavori di manutenzione straordinaria, segnati dalle consuete polemiche enfatizzate anche dallo stupore dei media internazionali, riapre finalmente la Fontana di Trevi, uno dei luoghi simbolo di Roma, nonché un’attrazione turistica tra le più visitate della città.

Riapre la Fontana di Trevi

Domenica 22 dicembre, a ridosso delle vacanze natalizie, la Fontana di Trevi, che conta oltre 5 milioni di visitatori all’anno, è tornata a splendere e a mostrarsi al pubblico. Gli interventi si sono resi necessari a causa del progressivo degrado che ha interessato il monumento, considerando soprattutto l’elevata frequentazione e i fenomeni microclimatici. In tempo per il Giubileo, l’acqua è tornata a scorrere nelle vasche laterali e il Nettuno in marmo è riapparso tirato a lucido, mai così bianco, sotto gli occhi dei turisti e dei romani che applaudivano la tanto agognata riapertura.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha lanciato la prima monetina del nuovo corso: “Le polemiche si sono risolte da sole”, ha affermato. Nelle settimane scorse, infatti, di critiche sui social ce ne sono state parecchie, concentrate soprattutto nel ridicolizzare la presenza della “piscinetta” della fontana e della passerella pedonale.

La Fontana di Trevi a numero chiuso

Sarà possibile visitare il monumento restaurato secondo nuove modalità, quelle che dovrebbero evitare il tipico sovraffollamento. L’accesso, infatti, previsto dalla scalinata centrale, sarà a numero chiuso, con un massimo di 400 persone per volta. Al momento non è stato introdotto alcun ticket, anche se non si esclude questa ipotesi per il futuro.

Al numero chiuso, inoltre, segue una precisa regolamentazione, sempre al fine di garantire una fruizione adeguata e di qualità. L’accesso, dunque, è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 21. Per consentire l’operazione della raccolta delle monete, il lunedì e il venerdì si potrà accedere dalle 11. Inoltre, per lo svuotamento e la pulizia della vasca, ogni due lunedì è possibile entrare dalle 14. Dalle 21, infine, è previsto l’accesso libero.

Sarà poi presente il personale dedicato all’accoglienza e alla sicurezza, e al pubblico non sarà consentito sedersi sul bordo della vasca, mangiare, bere o fumare. Ad arricchire l’esperienza di visita, inoltre, ci sarà la presenza di un qr code dedicato, che consente di usufruire delle informazioni storiche riguardo alla fontana.