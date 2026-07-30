Scatta il divieto di accesso nell’area dove da giorni viene segnalata la presenza di un varano. A Montichiari, nel Bresciano, il sindaco Marco Togni martedì ha firmato un’ordinanza urgente che vieta, per i prossimi dieci giorni, di attraversare a piedi o in bicicletta e di sostare nella zona interessata dagli avvistamenti del rettile.

L’ordinanza

Il provvedimento è stato adottato dopo le numerose segnalazioni raccolte negli ultimi giorni, ritenute affidabili anche grazie alle fotografie georeferenziate scattate da un addetto all’irrigazione dei campi di un’azienda agricola. Nell’ordinanza si sottolinea che il varano “non è stato al momento catturato e la sua presenza nel settore nord-est del territorio comunale rappresenta un concreto e imminente rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ai pedoni, ai ciclisti e ai conduttori di animali d’affezione”.

Le ricerche dell’animale proseguono senza sosta. La polizia provinciale sta impiegando anche droni dotati di termocamere per individuare il rettile nell’area interessata.

L’amministrazione comunale invita inoltre la popolazione “a segnalare tempestivamente ed esclusivamente ai numeri di emergenza 112 o alla Polizia Locale eventuali ulteriori avvistamenti” e ad “evitare categoricamente di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire o spaventare il rettile”. Infine, viene raccomandato agli operatori agricoli di prestare la massima prudenza durante i lavori nei campi, mantenendo chiuse le cabine dei mezzi ed evitando di scendere dai veicoli in presenza di erba alta o vegetazione fitta.