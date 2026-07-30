Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello ad abbassare i toni del confronto politico, auspicando un clima di maggiore rispetto reciproco e invitando a non distogliere l’attenzione dai problemi concreti dei cittadini. Lo ha fatto intervenendo alla tradizionale cerimonia del Ventaglio, al Quirinale.

“Naturalmente mi auguro costantemente che la vita politica interna del nostro Paese si svolga nel reciproco rispetto; senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e, a mio avviso, anche controproducente”, ha dichiarato il Capo dello Stato. Mattarella ha poi espresso l’auspicio che “le tensioni elettorali – ancora, per la verità, piuttosto intempestive – non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni”.

Nel suo intervento, il presidente ha anche ribadito il ruolo di garanzia del Capo dello Stato, sottolineandone la distanza dalla dialettica tra le forze politiche.

“Nelle Camere i rispettivi Presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del Presidente della Repubblica, estraneo alla dialettica tra le forze politiche: diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato, a suo tempo, con i quirinalisti come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva e sostituito, ventiquattro anni fa, dalla cortese consegna del Ventaglio”, ha affermato Mattarella nel corso della cerimonia al Quirinale.