Un uomo, cittadino marocchino, è stato denunciato per furto aggravato dopo aver sottratto centinaia di Gratta e vinci da una tabaccheria di Gardolo, località a nord di Trento. Il colpo, dal valore stimato attorno ai 7.000 euro, è avvenuto nei giorni scorsi. Il ladro ha agito rapidamente, riuscendo a portare via una grande quantità di tagliandi in pochi minuti. Invece di darsi alla fuga, ha però avuto un’idea singolare: affittare una stanza d’albergo per grattare con calma tutti i biglietti, cercando tra centinaia di cartoncini quelli vincenti.

Il piano, tuttavia, si è rivelato tutt’altro che geniale. La titolare della tabaccheria, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, ha infatti riconosciuto in un giovane straniero entrato nel suo negozio la stessa persona ripresa durante il furto. Non ha perso tempo e ha subito contattato la polizia per segnalare l’accaduto.

L’hotel, i biglietti abbandonati e l’identificazione

Contemporaneamente, anche il personale di un hotel di Trento ha avvisato le forze dell’ordine. Durante le pulizie di routine, un addetto aveva trovato un’insolita quantità di Gratta e vinci sparsi nella stanza, tra cestini, scrivania e pavimento. Insospettito dall’anomalia, l’albergatore ha deciso di allertare la polizia.

L’esame incrociato delle segnalazioni ha fatto rapidamente convergere le indagini: la descrizione fornita dalla tabaccaia combaciava con quella dell’uomo registrato nella stanza dell’hotel. Gli agenti hanno così identificato il sospettato e lo hanno denunciato. Al termine delle verifiche, 107 dei 234 biglietti recuperati sono risultati effettivamente rubati dalla tabaccheria di Gardolo. Per gli altri 127 tagliandi sono ancora in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Nessuna vincita sostanziale, solo una denuncia e l’amaro epilogo di un tentativo maldestro di arricchirsi con la fortuna rubata.