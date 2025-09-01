Si è avvicinato a un cane lasciato legato per qualche minuto dalla sua padrona fuori da un supermercato di Piacenza e lo ha rubato. L’episodio è avvenuto lo scorso 29 agosto ma fortunatamente l’autore del furto, un 38enne di origini tunisine con precedenti penali, è stato rintracciato, identificato e arrestato.

Quando il personale di sicurezza del supermercato si è accorto di quando accaduto ha subito chiamato il 112. Due pattuglie della Sezione Radiomobile, già operative in zona, sono intervenute. La squadra motociclistica ha rintracciato il ladro a poche centinaia di metri, mentre un’altra pattuglia assisteva la proprietaria, una turista polacca che si trovava in città in visita da sua figlia residente in città.