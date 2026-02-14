Forti disagi alla Stazione di Milano Centrale con ritardi e cancellamenti di treni in seguito a nuovi sabotaggi sulla linea dell’alta velocità.

Milano Centrale

Il treno che doveva arrivare da Roma Termini alle 13.35 ha al momento un ritardo di 140 minuti, quello da Salerno previsto alle 13.50 ha 130 minuti, l’Italo che doveva arrivare da Roma Termini è stato soppresso così come quello che doveva arrivare da Torino Porta Nuova alle 14:50.

Se si guarda alle partenze la situazione non è migliore con attese per i passeggeri che arrivano fino a 130 minuti e anche qui diversi treni sono stati cancellati.

Alta velocità Napoli-Roma

Sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, la circolazione ferroviaria è rallentata nei pressi di Salone per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti. Lo si legge sul sito di Rfi, in cui si precisa che è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. I treni Alta Velocità registrano ritardi fino a 120 minuti. Alcuni treni sono cancellati o limitati nel percorso.

Stazione di Bologna

Anche alla stazione di Bologna – uno degli snodi principali nella circolazione ferroviaria italiana – si fanno sentire, e non poco, i disagi arrecati dai nuovi sabotaggi sulle linee dell’Alta Velocità, Roma-Napoli e Roma-Firenze.

Scorrendo il tabellone della stazione centrale, poco dopo le 15 si registravano 150 minuti di ritardo per due Frecciarossa provenienti da Napoli e Roma e 145 per un treno Italo proveniente da Napoli.

Ritardo di 110 minuti per un treno Italo partito da Salerno e 100 minuti per una Frecciarossa partita da Taranto. Sui binari, ancora, si registrano ritardi compresi tra i 30 minuti e i 100 minuti per diversi convogli diretti a Bologna e provenienti, principalmente dal Sud del Paese.