Nella mattinata del 9 gennaio, alle prime luci dell’alba, un ragazzo di 17 anni ha compiuto in rapida successione ben quattro rapine in circa un’ora, tra le 5 e le 6:15. La squadra volante della questura di Salerno ha poi arrestato il giovane, un ragazzo egiziano residente a Potenza e già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti legati alla resistenza a pubblico ufficiale e al porto d’armi.

Quattro rapine in un’ora

La mattinata movimentata del 17enne egiziano è iniziata intorno alle 5, quando ha deciso di infrangere il vetro di un’auto per rubare gli oggetti custoditi all’interno. Il ragazzo avrebbe anche minacciato il proprietario dell’auto con un coltello pretendendo altro denaro. La vittima, con la scusa di recuperare i soldi in macchina, è riuscita ad avviare il veicolo e ad allontanarsi, contattando tempestivamente il 112. Ancora armato di coltello, il 17enne avrebbe compiuto altre tre rapine ai danni di alcuni passanti. A un anziano ha sottratto il cellulare, mentre a un ragazzo alla fermata dell’autobus avrebbe rubato il portafogli.

La quarta e ultima rapina è avvenuta ai danni di un passante che stava utilizzando il bancomat presente sul lungomare Trieste. L’uomo è stato minacciato con il coltello dal 17enne, che gli intimava di consegnargli il denaro. Proprio in quel momento, però, una volante è riuscita a intervenire sul posto: dopo una breve colluttazione, gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare e ad arrestare il 17enne, identificato poi come minorenne straniero in possesso di permesso di soggiorno. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe allontanato nelle ore precedenti da una struttura di accoglienza.