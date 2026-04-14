Un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere caduto dal sesto piano di un edificio nel quartiere San Giovanni. L’allarme è scattato con una chiamata al 112, che ha portato sul posto i carabinieri. La caduta è avvenuta dall’interno di un appartamento utilizzato anche come studio medico, di proprietà del padre della vittima, un medico di famiglia di 62 anni.

Al momento dei fatti, l’uomo si trovava in casa ma era impegnato in un’altra stanza. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i militari del Nucleo investigativo per i rilievi. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza né tracce di colluttazione o disordine all’interno dell’abitazione. Inoltre, sarebbero stati rinvenuti alcuni messaggi lasciati dal giovane, elementi che fanno propendere gli investigatori per l’ipotesi di un gesto volontario.