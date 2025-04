Tra le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo che ha causato almeno 218 morti ci sono anche due italiani. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Una delle vittime, in particolare, aveva doppio passaporto, italiano e dominicano. Una delle vittime è Luca Massimo Iemolo, come comunicato dal ristorante in cui lavorava. Il Sarah Restaurant, attraverso un post su Instagram, ha espresso “le più sincere condoglianze e la più profonda solidarietà a tutte le famiglie colpite dalla tragica calamità del Jet Set, una tragedia che ha sconvolto l’intero Paese”. Inoltre, il ristorante ha aggiunto: “Siamo particolarmente addolorati per la perdita del nostro chef, Luca Massimo Iemolo, un professionista appassionato di cucina, che ha vissuto la sua professione con dedizione, devozione e rispetto”. Iemolo, 48 anni, originario di Catania, è stato ricordato anche dai media siciliani.