Una mamma scopre che il bambino che porta in grembo ha una diagnosi fatale a metà gravidanza: “È stata l’esperienza più bella e dolorosa che abbia mai vissuto nella mia vita”.

Madysen Wilcox, 29 anni, madre già di due figli, era incinta solo da sei settimane quando ha iniziato ad avere complicazioni, tra cui sanguinamento, che inizialmente i suoi medici hanno sospettato potessero essere il segno di un aborto spontaneo.

“Tuttavia, quando abbiamo fatto l’ecografia, hanno scoperto che avevo quello che è stato chiamato un ematoma subcoriale”, racconta Wilcox, a Virginia Cammello di People. Secondo la Cleveland Clinic , si tratta di una condizione in cui “il sangue si forma tra il sacco amniotico di un bambino e la parete uterina”.

Sebbene possa rappresentare una minaccia per la gravidanza, a seconda della posizione e delle dimensioni dell’ematoma, i dottori hanno affermato che quello di Wilcox “era piccolo e in un punto che non era preoccupante”.

Quindi le hanno raccomandato il riposo pelvico, dicendole di sospendere gli esercizi e di astenersi dallo stare in piedi per lunghi periodi di tempo o dal sollevare oggetti più pesanti di 10 libbre.

“L’ho fatto per due settimane e l’ematoma si è risolto e tutto sembrava a posto”, racconta Wilcox.

Le perdite riprendono

Una volta entrata nel secondo trimestre, le perdite ricominciarono.

“Ero incinta di 15 settimane e la mia ostetrica voleva fare un’ecografia per capire se il sanguinamento era dovuto all’ematoma o se c’erano problemi con la mia placenta”, racconta. “Così hanno controllato di nuovo e hanno trovato un altro ematoma subcorionico, ma questa volta hanno anche scoperto che il cervello del bambino non si stava formando correttamente e hanno avuto difficoltà a localizzare un osso nasale”.

I dottori hanno quindi consigliato a Wilcox di sottoporsi a uno screening genetico del sangue e a un’ecografia più approfondita, sospettando che il suo bambino potesse avere la sindrome di Down. L’esame del sangue è risultato negativo per qualsiasi disturbo genetico, ma l’ostetrica di Wilcox voleva comunque un secondo parere da uno specialista in base alle sue immagini ecografiche.

Fu alla diciottesima settimana di gravidanza, quando Wilcox venne a sapere che il suo bambino non ancora nato, un maschietto che lei e suo marito Darin avevano già chiamato Charlie, era affetto da oloprosencefalia alobare, una rara condizione in cui il cervello non si separa in due emisferi.

La dolorosa scoperta di una mamma

Si tratta di una condizione, come ha scoperto, fatale.

“I risultati che i dottori [ci hanno dato] sono molto foschi”, dice Wilcox, notando di aver visto quattro dottori diversi dopo aver ricevuto la diagnosi. Mentre ogni medico ha dato una risposta leggermente diversa quando le è stato chiesto dell’aspettativa di vita esatta, tutti hanno offerto la stessa prospettiva: Charlie non avrebbe vissuto a lungo e aveva un’alta probabilità di non arrivare nemmeno alla nascita.

Tuttavia, Wilcox e Charlie hanno sfidato alcune delle probabilità. “La maggior parte dei bambini con questa condizione finisce con un aborto spontaneo prima del secondo trimestre”, dice. “Quelli che sopravvivono al primo trimestre, non vivono oltre le 24 settimane di gestazione”.

Ma a 34 settimane di gravidanza, il battito cardiaco di Charlie rimaneva forte.

Come spiega a PEOPLE, a Wilcox è stato detto che solo una gravidanza su 10.000 con oloprosencefalia alobare porta alla nascita di un bambino, ma è rimasta ottimista, condividendo i dettagli della sua condizione e della sua gravidanza su TikTok.

Si è anche sforzata di parlare di Charlie il più possibile durante la gravidanza, sia con il marito che con gli altri due figli.

“Portare in grembo un bambino con una diagnosi terminale è come dire un ottovolante emotivo”, dice. “Io lo chiamo caos emotivo. È un mix di amore, gratitudine, compassione, gioia, dolore, paura, disperazione, senso di colpa e apatia, tutto in una volta. Nello stesso giorno posso provare tutte queste emozioni dieci volte di più”.

Anche se aggiunge: “Amo questo bambino più della mia vita”, ammette che “è anche doloroso affezionarsi a lui, perché una volta che lo faccio, subentrano il dolore e la disperazione”.

Con l’avvicinarsi del parto, la coppia ha incontrato i rispettivi medici per pianificare il modo migliore per gestire l’arrivo di Charlie, elaborando “piani per ogni possibile scenario”, racconta Wilcox.

Sebbene la data prevista del parto per Wilcox fosse il 27 ottobre, i medici avevano programmato di indurre il parto il 4 ottobre, ovvero a un solo giorno dal termine della gravidanza.

Ma il 4 ottobre l’ospedale era troppo pieno per permetterle di partorire, così partorì il 5 ottobre, come sperava.

In vista della data prevista del parto, Wilcox aveva in programma di “apprezzare il poco tempo che trascorriamo con nostro figlio, semplicemente per conoscerlo e tenerlo tra le braccia, dove si sente al caldo e sa di essere amato”, racconta.

Alla fine, sono riusciti a fare proprio questo. In un video pubblicato su TikTok , Wilcox ha spiegato che Charlie “ha fatto il suo debutto la mattina del 5 ottobre 2024. Abbiamo trascorso 41 minuti meravigliosi con lui finché non è morto serenamente tra le nostre braccia. La vita di Charlie è stata breve ma perfetta… conosceva solo l’amore e il calore delle braccia dei suoi genitori”.

Per Wilcox, i momenti trascorsi con Charlie hanno cambiato la sua vita.

“È stata l’esperienza più bella e dolorosa che abbia mai vissuto nella mia vita”, racconta a PEOPLE. “È dura prepararsi a dire addio a una persona che non hai mai incontrato, ma che hai portato con te per nove mesi”.