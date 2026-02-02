Paura a Sarno, in provincia di Salerno, dove un pezzo di un carro di Carnevale ha ceduto durante la sfilata del primo febbraio ed è caduto tra la folla. Tre persone, tra cui una bambina di 9 anni, sono rimaste ferite nell’incidente, che ha portato all’immediata sospensione della festa da parte del sindaco Francesco Squillante. “A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi. La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’incidente”, si legge in un post su Facebook pubblicato dal sindaco di Sarno.

Cede un carro di Carnevale: tre feriti

La bambina, che stava assistendo alla manifestazione, ha riportato una frattura alla gamba sinistra e una sospetta alla destra. Feriti in modo lieve, invece, gli altri due adulti (un 25enne e un 63enne), raggiunti dal pezzo di carro che si è staccato. Entrambi sono stati medicati all’ospedale di Sarno, dal quale sono stati anche dimessi.

“Mi sono recato personalmente presso il presidio ospedaliero per accertarmi delle condizioni della bambina e degli uomini rimasti coinvolti nell’incidente. Ringrazio il personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate. Sono in continuo contatto con i medici per essere aggiornato sull’evoluzione delle condizioni di salute di tutti. Quanto accaduto impone a me come sindaco, all’intera amministrazione, all’associazione Carnevale Sarnese e a tutte le altre associazioni coinvolte nel carnevale una valutazione rigorosa e responsabile”, ha dichiarato il sindaco di Sarno, che poi ha aggiunto: “L’Amministrazione comunale ribadisce che la tutela dell’incolumità pubblica, dell’ordine cittadino costituiscono priorità assolute. Il Carnevale Sarnese resta un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel rispetto rigoroso delle regole e degli standard di sicurezza previsti”.