Una donna è stata arrestata dai carabinieri a Savona per aver violato il ‘Codice Rosso’, la legge approvata nel 2019 per contrastare la violenza domestica, di genere, tutelare chi subisce atti persecutori e maltrattamenti.

Fermata in flagranza di reato

I militari hanno fermato in flagranza di reato la 39enne, residente a Savona, contestandole il reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La donna, cui era stato precedentemente apposto anche il braccialetto elettronico, dopo un violento alterco con l’ex compagno, incontrato nelle vie del centro città, gli ha spruzzato in faccia dello spray al peperoncino provocandogli lievi escoriazioni.

All’esito dell’udienza direttissima presso il Tribunale di Savona, l’arresto è stato convalidato e contestualmente è stata disposta nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.