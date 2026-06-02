Da maggio 2026 entrano ufficialmente in vigore le nuove disposizioni previste dall’articolo 11 del cosiddetto decreto Primo Maggio, introducendo importanti novità per i datori di lavoro nella compilazione della busta paga.

I lavoratori potranno accorgersene già con i cedolini relativi agli stipendi di maggio, che molte aziende inizieranno a consegnare nei prossimi giorni. Non si tratta però di modifiche che incidono direttamente sull’importo dello stipendio: non sono previsti aumenti né riduzioni della retribuzione. L’obiettivo della norma è rafforzare la trasparenza e consentire ai dipendenti di conoscere con precisione quale contratto collettivo nazionale di lavoro viene applicato al proprio rapporto lavorativo.

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Il nuovo obbligo per i datori di lavoro

La novità principale riguarda l’obbligo di inserire in busta paga il codice identificativo assegnato dal CNEL al contratto collettivo applicato. Anche se molte aziende indicano già la sigla del contratto, da ora non sarà più sufficiente. Il codice alfanumerico dovrà comparire chiaramente nel cedolino, generalmente nella parte iniziale accanto ai dati aziendali e all’inquadramento del lavoratore.

Questo dato permette al dipendente di verificare facilmente il proprio contratto accedendo al portale ufficiale del CNEL e consultando tutte le condizioni previste: retribuzione minima, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, malattia e maggiorazioni.

Perché questa novità è importante

Conoscere il contratto applicato è fondamentale soprattutto alla luce delle nuove regole sul cosiddetto “salario giusto”, che mirano a contrastare l’utilizzo di contratti collettivi con minimi retributivi inferiori rispetto a quelli firmati dalle organizzazioni più rappresentative.

Il nuovo sistema consente quindi ai lavoratori di controllare più facilmente se il trattamento economico e normativo ricevuto sia realmente conforme a quanto previsto. La misura punta anche a ridurre le situazioni di opacità che in passato rendevano difficile identificare il corretto contratto di riferimento.

Le sanzioni per chi non rispetta le regole

Le aziende che non si adegueranno rischiano sanzioni economiche significative. In caso di mancata o errata indicazione del codice identificativo nel cedolino, la multa varia da 150 a 900 euro per ciascun lavoratore interessato. Nei casi più gravi, se la violazione riguarda più dipendenti o si protrae nel tempo, l’importo può arrivare fino a 7.200 euro.

L’obbligo si estende anche al momento dell’assunzione. Se il codice non viene comunicato correttamente nei documenti informativi consegnati al lavoratore, le sanzioni possono oscillare tra 250 e 1.500 euro per ogni dipendente.