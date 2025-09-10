I casi di Mia Moglie e Phica.eu sembrano aver scoperchiato un vaso di Pandora di schifezze assortite e autentici crimini. L’ultima aberrazione riguarda un gruppo attivo su Telegram chiamato “Dipreisti”.

L’app Dipreisti attiva dal 2019

Vi si scambiano foto e video di donne e perfino di bambini negli spazi più riservati di questi veri antri infernali a portata di clic. “Scambio figlia”, “do indirizzo di casa per stuprare moglie”, “a chi scambia faccio vedere la foto della figlia nuda di un mio amico”: questo il tono e l’abisso morale delle contrattazioni digitali in questione. I soldi c’entrano, l’app incassa 500mila euro all’anno, incasso che viene spartito fra i diversi admin.

Affari interrotti però grazie a una ragazza di 14 anni che, “scambiata” a sua insaputa attraverso sue immagini rubate, si è rivolta all’Associazione Meter.

“È ora di chiamare le cose con il proprio nome, perché questo è un crimine – dichiara al quotidiano online che copre la notizia Leggo il Presidente dell’associazione Meter Don Fortunato Di Noto -. Questi non sono gruppi di intrattenimento, ma centrali di violenza sessuale digitale che devastano le vite di donne e distruggono l’innocenza dei bambini. Non basta rimuovere il gruppo, perché è necessario identificare e perseguire le persone che da sei anni lo alimentano e lo fanno rinascere a ogni chiusura”.