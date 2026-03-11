In Oman, il Camel Beauty Show Festival 2026 di Al Musanaa ha acceso i riflettori su un fenomeno controverso: venti cammelli sono stati squalificati perché i loro proprietari li avevano sottoposti a interventi estetici. Iniezioni di acido ialuronico, botox e silicone sono state utilizzate per rendere più attraenti labbra, naso e gobba, mentre alcuni animali hanno ricevuto ormoni per modificare la muscolatura e il corpo.

I veterinari presenti alla competizione hanno immediatamente denunciato i tentativi di manipolazione, fermando pratiche che mettevano a rischio il benessere degli animali. La vicenda evidenzia il crescente paradosso dei concorsi di bellezza animali, in cui l’apparenza spesso supera la salute e la natura degli animali.

Il contesto dei concorsi di bellezza per cammelli

Come sottolinea Forbes, i concorsi di bellezza per cammelli nel Golfo Persico rappresentano eventi prestigiosi e altamente competitivi. Vincere significa aumentare il valore economico dell’animale e accrescere il prestigio del proprietario, con premi che possono superare i 66 milioni di dollari, inclusi diritti di riproduzione e oggetti di lusso.

Le competizioni valutano il mantello, il collo, la testa e la gobba, richiedendo proporzioni perfette e portamento elegante. Tuttavia, la pressione per eccellere ha portato in passato a scandali simili: nel 2018 e nel 2021, il King Abdulaziz Camel Festival in Arabia Saudita ha squalificato decine di cammelli per botox, filler e ormoni, rivelando l’uso di tecniche invasive per modificare arti e muscolatura.

Impatti sulla salute e implicazioni etiche

Oltre al danno etico, queste pratiche comportano gravi rischi fisici: infezioni, lividi, ascessi e danni permanenti ai nervi. Il botox può paralizzare i muscoli necessari per mangiare e bere; filler e silicone provocano infiammazioni croniche; gli ormoni alterano la fisiologia naturale, causando infertilità, riduzione della produzione di latte e problemi endocrini.

La competizione, quindi, evidenzia non solo una controversia estetica, ma anche un problema di benessere animale in un’industria multimilionaria che coinvolge allevatori, turisti e fornitori di servizi nel deserto, dimostrando come la ricerca della perfezione possa trasformarsi in crudeltà. Gli organizzatori hanno promesso sanzioni severe per prevenire nuovi abusi, ma la storia dei concorsi per cammelli rimane un monito sul delicato equilibrio tra tradizione, prestigio e rispetto della vita animale.