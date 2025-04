Aveva trascorso alcuni giorni in un esclusivo hotel di Ortisei, in Val Gardena, insieme a due adulti e un minorenne. L’uomo, originario della provincia di Livorno, aveva goduto di tutti i comfort offerti dalla struttura altoatesina, senza però pagare il conto salato di quasi 19mila euro. Alla partenza, infatti, si è allontanato senza saldare il soggiorno, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è avvenuto all’inizio di marzo e ha immediatamente spinto i titolari dell’hotel a sporgere denuncia presso i carabinieri locali.

Denuncia e precedenti in tutta Italia

Le indagini avviate dai militari dell’Arma hanno permesso di individuare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili in altre regioni italiane. È emerso infatti che in passato era stato coinvolto in altre truffe e casi di insolvenza fraudolenta. Decisiva si è rivelata la collaborazione tra i carabinieri e la direzione dell’albergo, che ha fornito tutti gli elementi utili per risalire all’identità del fuggitivo. Ora dovrà rispondere dell’accusa di insolvenza fraudolenta.