Quella che doveva essere una semplice e spensierata giornata al mare si è trasformata in un dramma. Un ragazzo di 17 anni, residente a Roma e in vacanza con la sua famiglia, ha perso tragicamente la vita nel pomeriggio sulla spiaggia libera di Montalto di Castro Marina, in provincia di Viterbo. Il giovane si trovava nei pressi del camping “Villaggio California”, dove alloggiava con i suoi genitori e fratelli.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si era allontanato dalla struttura insieme ai suoi due fratelli più piccoli e aveva raggiunto la spiaggia per giocare. Lì, aveva iniziato a scavare una buca molto profonda, di circa un metro e mezzo. I fratellini, dopo un po’, si erano allontanati lasciandolo solo. Poco dopo, il padre, che si trovava a riposare all’interno del campeggio, non vedendo più il figlio, ha cominciato a cercarlo con crescente preoccupazione.

Guidato dai due figli più piccoli, l’uomo si è diretto verso il punto in cui avevano scavato e, aiutato da altri bagnanti, ha iniziato a rimuovere la sabbia. Purtroppo, quando il corpo del ragazzo è stato finalmente riportato alla luce, era già privo di sensi.

Inutili i soccorsi, indaga la Procura

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente. Il personale del 118 ha cercato disperatamente di rianimare il giovane, mentre veniva allertata anche l’eliambulanza. Tuttavia, ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile: il ragazzo era già morto per asfissia da seppellimento. La spiaggia, in pochi istanti, si è trasformata in un luogo di dolore e incredulità.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Tuscania, hanno effettuato i rilievi del caso e informato la Procura di Civitavecchia, che ha disposto l’acquisizione della salma per ulteriori accertamenti. Il corpo del giovane è stato trasportato presso il cimitero di Montalto, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La sindaca di Montalto, Emanuela Socciarelli, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: “Una tragedia che ci ha lasciato sconvolti. È impensabile che un ragazzo possa perdere la vita in questo modo. Siamo tutti vicini alla famiglia in questo momento di dolore immenso”.

Non un caso isolato

Una tragedia simile era costata la vita ad una bambina di 7 anni a Fort Lauderdale, Florida, negli Stati Uniti. Anche in quel caso la vittima, assieme al fratello poco più grande, avevano scavato una buca profonda che, con il cedimento della sabbia, li aveva sepolti non lasciando scampo alla piccola.

Perché le buche in spiaggia sono così pericolose?

La sabbia, per quanto innocua possa sembrare, segue leggi implacabili. La sabbia asciutta si accumula con una certa pendenza naturale, ma scavando quella stabilità viene meno. La sabbia umida dà un’illusione di solidità, ma una volta asciutta tutto cede. Quando una buca crolla, non ci sono sacche d’aria come in una valanga di neve. La vittima resta intrappolata senza poter respirare. E poi c’è il peso: un piede cubo di sabbia può pesare oltre 60 kg.