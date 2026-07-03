Tragedia nella notte alla piscina Romano di Milano, in zona Piola, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita durante un bagno insieme ad alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione, almeno quattro ragazzi, tutti di origine sudamericana, avrebbero scavalcato i cancelli della struttura per fare un tuffo nonostante l’impianto fosse chiuso.

Durante la permanenza in acqua, Alfredo A.E., cittadino peruviano di 28 anni, avrebbe improvvisamente accusato un malore. Sono stati gli amici a lanciare l’allarme e a chiedere l’intervento dei soccorsi.

Bagno notturno nella piscina chiusa: muore un 28enne

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti delle Volanti e la polizia locale, che ha aperto il comando di zona, situato accanto alla piscina, per agevolare le operazioni di soccorso. I tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili e il giovane è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è arrivato già privo di vita.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un malore improvviso oppure un annegamento nella parte più profonda della piscina. Fondamentali saranno le testimonianze degli amici presenti al momento della tragedia.