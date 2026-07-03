Gli interventi di manutenzione ordinaria rappresentano il modo più semplice per mantenere l’auto in perfette condizioni. Limitarsi a “cambiare l’olio” non è sufficiente: occorrerà anche procedere a controlli regolari di liquidi, freni, pneumatici, batteria e di altre componenti della vettura.

Revisione e tagliando

È possibile definire la revisione come l’insieme di controlli destinati ad accertare che l’auto risulti idonea alla circolazione e, al contempo, rispetti gli standard di sicurezza indicati per quella tipologia di veicolo. Si sta parlando di una verifica obbligatoria, da svolgersi periodicamente, come previsto dal Codice della Strada. Per quel che concerne il tagliando auto, invece, il riferimento è a un servizio da ripetere annualmente o, in alternativa, una volta percorsi tra i 15.000 e i 30.000 km. L’officina meccanica dà il via alla serie di controlli al fine di identificare eventuali problematiche nei liquidi e nelle componenti del veicolo. Qualora emergano dei problemi provvederà alla sostituzione dei liquidi o delle parti meccaniche interessate. Prima di cominciare l’officina si accerterà di seguire le direttive del costruttore: condizione indispensabile per mantenere intatta la garanzia. Il tagliando consente anche di preservare il valore dell’auto per il mercato dell’usato.

I controlli che rientrano nel “tagliando auto”

Poche righe fa è stato accennato al fatto che il “tagliando” fa riferimento a più controlli (e a delle sostituzioni, se necessario). Tra i più importanti si ricordano le verifiche ad olio motore, batteria, filtro carburante, impianto elettrico, candele di accensione e sistema di illuminazione. L’officina si occupa anche di effettuare una diagnosi elettronica e di controllare liquido refrigerante, liquido e pastiglie dei freni, sensori, climatizzatore, pneumatici, sistema frenante, trasmissione e non solo.

Sostituzione dei tergicristalli e ricarica aria condizionata

La sostituzione dei tergicristalli è un intervento veloce e poco costoso; ma, spesso, viene ingiustamente sottovalutato. Eppure, il tergicristallo contribuisce a garantire sicurezza e comfort nella guida dell’auto. Solo funzionando perfettamente verrà assicurata una visibilità perfetta indipendentemente dalle condizioni atmosferiche riscontrate. In estate, guidare senza aria condizionata significa in molti casi rinunciare al comfort e rendere gli spostamenti, anche se brevi, davvero impegnativi. Chi dispone di un veicolo dotato di aria condizionata dovrebbe verificare il suo funzionamento. A volte, infatti, la vettura non viene raffreddata adeguatamente: quando ciò accade è il momento di provvedere alla ricarica.

Sostituzione della batteria auto

Un’elevata percentuale delle batterie auto tende a durare tra i 3 e i 5 anni, anche se i segnali di una sua usura possono iniziare a comparire già diverso tempo prima. Un veicolo che fatica più del previsto ad avviarsi, o la presenza di un “clic” proveniente dal motorino dell’avviamento, dovrebbero far scattare l’allarme in quanto la batteria potrebbe non essere più in grado di mantenere la propria carica. Altri segnali del suo esaurimento sono il malfunzionamento di climatizzatore, tergicristalli e radio, o la scarsa luminosità dei fari. Occorre anche tenere conto del fatto che le batterie “moderne” alimentano un numero più elevato di sistemi, inclusi i dispositivi “stop-start”.

Perché la batteria dell’auto può guastarsi

Con il passare del tempo le batterie iniziano a perdere inevitabilmente la loro capacità nel mantenere la carica. Altri fattori a influire sulla loro durata sono il freddo invernale, il caldo estivo, un utilizzo saltuario dell’auto, errori piuttosto banali (dimenticarsi accesi i fari capita a molti), e problemi di natura tecnica (a partire dai morsetti allentati e corrosi, fino all’alternatore difettoso).

La sicurezza è l’elemento cardine su cui ruotano gli interventi di manutenzione. Se alcuni di essi possono essere eseguiti in autonomia, per altri è richiesto l’intervento di un’officina meccanica dotata degli strumenti necessari per garantire controlli affidabili.