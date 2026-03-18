Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Lucia Lucilla Lamentini, 50 anni, originaria di Camucia, frazione di Cortona, in provincia di Arezzo. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte del 18 marzo nel territorio montano di Lisciano Niccone, piccolo comune in provincia di Perugia.

La donna stava rientrando verso casa dopo aver trascorso la serata in compagnia. Il viaggio si è interrotto improvvisamente lungo la strada, in una zona poco illuminata, dove si è consumata la tragedia.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava in auto insieme a un amico e al suo cane. Durante il tragitto, il veicolo si sarebbe fermato per consentire all’animale di scendere e fare i bisogni.

Mentre si trovava sul bordo della carreggiata, Lucia Lucilla Lamentini è stata improvvisamente travolta da un’altra automobile in transito. L’impatto è stato violentissimo: la donna è stata sbalzata per diversi metri, morendo sul colpo. Il cane, invece, è rimasto illeso.

Alla guida dell’altra vettura c’era un uomo residente nella zona di Lisciano Niccone, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza. Un gesto che però non è bastato a salvare la vita della vittima.

Indagini e cordoglio

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Città della Pieve, incaricati di ricostruire con precisione quanto accaduto. La salma è stata trasferita all’ospedale di Perugia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. È probabile che venga disposta l’autopsia per chiarire ogni dettaglio della vicenda.